شوبير يكشف حقيقة غياب أحمد عبد القادر عن مران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ، حقيقة غياب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم.



وقال شوبيرعبر برنامجه الاذاعي:"كل يوم نسمع خبرًا جديدًا عن أحمد عبد القادر! اتركوا اللاعب في حاله، سوق الانتقالات المحلي يتبقى عليه أقل من ساعتين ليغلق، وعبد القادر لم ينتقل إلى الزمالك، ولا إلى بيراميدز، ولا سيراميكا، ولا البنك الأهلي، ولا زد، وهي الأندية التي كانت مهتمة بالتعاقد معه."



وأضاف:"انتشرت شائعات بالأمس أن عبد القادر تغيب عن مران الفريق دون إذن، لكن وكيل اللاعب خرج ونفى كل هذه الأقاويل تماما، مؤكدًا أن اللاعب كان متواجدًا داخل النادي، ولم يتغيب عن أي مران، بل ونشر صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم) وهو يؤدي تدريباته."



واستكمل شوبير :"سبب الشائعة هو عدم تواجد عبد القادر في المران الجماعي على ملعب مختار التتش.

و أشار :ولكن للمرة الثانية أؤكد: من حق أحمد عبد القادر أن يتدرب مع الفريق، ومن حق المدير الفني أن يقرر إشراكه من عدمه.