نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
رياضة

شوبير يكشف حقيقة غياب أحمد عبد القادر عن مران الأهلي

ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، ، حقيقة غياب أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم.

 
وقال شوبيرعبر برنامجه الاذاعي:"كل يوم نسمع خبرًا جديدًا عن أحمد عبد القادر! اتركوا اللاعب في حاله، سوق الانتقالات المحلي يتبقى عليه أقل من ساعتين ليغلق، وعبد القادر لم ينتقل إلى الزمالك، ولا إلى بيراميدز، ولا سيراميكا، ولا البنك الأهلي، ولا زد، وهي الأندية التي كانت مهتمة بالتعاقد معه."


وأضاف:"انتشرت شائعات بالأمس  أن عبد القادر تغيب عن مران الفريق دون إذن، لكن وكيل اللاعب خرج ونفى كل هذه الأقاويل تماما، مؤكدًا أن اللاعب كان متواجدًا داخل النادي، ولم يتغيب عن أي مران، بل ونشر صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية (الجيم) وهو يؤدي تدريباته."


واستكمل شوبير :"سبب الشائعة هو عدم تواجد عبد القادر في المران الجماعي على ملعب مختار التتش. 

و أشار :ولكن للمرة الثانية أؤكد: من حق أحمد عبد القادر أن يتدرب مع الفريق، ومن حق المدير الفني أن يقرر إشراكه من عدمه.

شوبير احمد عبد القادر تصريحات شوبير مران الاهلي

