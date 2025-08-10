شوبير: الأهلي استحق العقاب ومباراة مودرن ناقوس خطر

علّق الإعلامي أحمد شوبير على تعادل الأهلي مع مودرن سبورت، في المباراة التي أقيمت أمس السبت ضمن الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق الأحمر لم يظهر بالشكل المطلوب في بداية الموسم.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن مودرن سبورت استحق التعادل، بينما استحق الأهلي العقاب، موضحًا: «النادي بدأ الموسم بعقلية أن الدوري والكأس والبطولات المحلية وحتى الإفريقية مضمونة، وأصبحنا ننظر فقط إلى كأس العالم، وهذا لا يصح في كرة القدم».

وأشار إلى أن الدوري ما زال طويلًا، وسيشارك عدد كبير من اللاعبين على مدار الموسم، لكن فقدان نقطتين في البداية أمر مؤثر، خاصة مع فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا.

واختتم شوبير تصريحاته: «الناس لازم تهدى، الجماهير بتقلب على اللاعبين بعد كل لعبة، مش حتى شوط أو مباراة، طيب هيلعبوا إزاي؟ مباراة مودرن ناقوس خطر وجرس إنذار للأهلي»