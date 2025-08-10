أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك.. ما السبب؟

أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، قرر اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجموعة من جماهير الزمالك بعد تعرضه وأسرته لهتافات مسيئة خلال مباراة فريقهم أمام سيراميكا كليوباترا أمس.

وأوضح المستشار القانوني محمد رشوان، في تصريحات تليفزيونية، أن اللاعب ماضٍ في مساره القانوني بعد الإساءة التي طالت أسرته، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليًا بفحص مقاطع فيديو توثق اعتداء بعض جماهير الزمالك على حفل زفاف بمحافظة الإسماعيلية عقب اللقاء، تمهيدًا لضبط المتورطين.

وشهدت المباراة هجومًا من جماهير الزمالك على زيزو، مرددين هتافات مثل: "الجعان مين؟.. زيزو"، في إشارة إلى غضبهم من انتقاله إلى الأهلي، كما طالت الهتافات زوجته، ما دفع اللاعب للتحرك لحماية أسرته عبر الطرق القانونية.