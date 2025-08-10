البرازيلي خوان يبدأ تدريباته غداً مع الزمالك وفتوح يعود استعداداً لمباراة المقاولون.. تفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل جديدة بشأن مران الزمالك غداً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب خالد الغندور :"غدا يبدأ اللاعب البرازيلي خوان تدريباته مع الزمالك استعداداً لمباراة المقاولون يوم السبت القادم و عودة فتوح للتدريبات الجماعية و إعطاء فرصة لبعض الصفقات الجديدة للتواجد في تشكيل الزمالك و غياب احمد ربيع للإصابة و في طريقه للتعافي ان شاء الله".

كشف الاعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن إنهاء أزمة المستحقات للاعبي الزمالك .



وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يؤكد للاعبيه على إنهاء أزمة المستحقات ووضع نظام ثابت لصرف المكافآت لهم بشكل ثابت".

كشف الاعلامي خالد الغندور تقدم النادي الأهلي بشكوي لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب أحمد زيزو خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري.



وكتب خالد الغندور :"الأهلي يتقدم بشكوي لرابطة الأندية ضد

جماهير الزمالك بسبب سب زيزو و يري الأهلي ان الأخلاقيات هي الأهم و لا يقبل ان يقوم الجمهور بالتطاول علي لاعب بهذة الصورة اللا اخلاقية و يطالب بتوقيع العقوبة المناسبة".