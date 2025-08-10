أحمد موسى: الرئيس السيسي يحرص على تطوير الإعلام المصري ودمج الخبرات بالشباب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الإعلام المصري سيظل قويًا وذو تأثير كبير، معربًا عن تطلع الجميع لتحقيق الأفضل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تطوير مختلف المؤسسات الإعلامية، من خلال الدمج بين الخبرات والكفاءات الشابة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، يواصل جهود التطوير في شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، عبر توفير أحدث المعدات وتدريب الكوادر والعناصر البشرية.

وأضاف أن الرئيس السيسي وجّه الشكر للإعلام المصري بمختلف أنواعه، سواء المرئي من قنوات فضائية، أو المسموع عبر الإذاعات، أو المقروء ممثلًا في الصحف والمواقع الإخبارية، تقديرًا لدوره في خدمة الوطن.