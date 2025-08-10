أحمد حسن: الزمالك يؤكد للاعبيه على إنهاء أزمة المستحقات ووضع نظام ثابت لصرف المكافآت لهم بشكل ثابت

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن إنهاء أزمة المستحقات للاعبي الزمالك .



وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يؤكد للاعبيه على إنهاء أزمة المستحقات ووضع نظام ثابت لصرف المكافآت لهم بشكل ثابت".

وقد كشف الاعلامي خالد الغندور تقدم النادي الأهلي بشكوي لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب أحمد زيزو خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري.



وكتب خالد الغندور :"الأهلي يتقدم بشكوي لرابطة الأندية ضد جماهير الزمالك بسبب سب زيزو و يري الأهلي ان الأخلاقيات هي الأهم و لا يقبل ان يقوم الجمهور بالتطاول علي لاعب بهذة الصورة اللا اخلاقية و يطالب بتوقيع العقوبة المناسبة".



علق الإعلامي أحمد شوبير على واقعة سب جماهير الزمالك لأحمد سيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن ما حدث يستوجب موقفًا حاسمًا.