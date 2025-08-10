صفقة الزمالك البرازيلية يشارك غداً في التدريبات الجماعية

يستعد البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، الجناح الجديد لنادي الزمالك، للظهور لأول مرة في تدريبات الفريق، حيث تقرر انضمامه رسميًا لمران الأبيض غداً الإثنين بعد وصول اللاعب إلى القاهرة أمس واجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

ويقترب بيزيرا من التواجد في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الجبهة الهجومية.

الزمالك يشدد على الانضباط.. وتحذير لشيكوبانزا من تكرار الاعتراض

وجه الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تحذيرًا شديد اللهجة للمهاجم الأنجولي شيكوبانزا، على خلفية اعتراضه الواضح على قرار استبداله خلال مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للاعب ضرورة احترام قرارات المدرب والالتزام بالتعليمات الفنية، مشددًا على أن الانضباط هو أساس العمل داخل الفريق، وأي خروج عن النص مرفوض تمامًا.

من جانبه، قدم شيكوبانزا اعتذاره رسميًا للجهاز الفني ومدير الكرة، مؤكدًا التزامه الكامل خلال الفترة المقبلة، وعدم تكرار ما حدث.

ويذكر أن الفريق حصل على راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف المران غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.



