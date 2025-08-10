أحمد فتوح يقترب من العودة للمشاركة في تدريبات الزمالك الجماعية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تطورات موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن اللاعب يسير بانتظام على البرنامج التدريبي المنفرد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، ويؤدي تدريباته الفردية تحت إشراف علاء رجب، أخصائي التأهيل.

وأشار المصدر إلى أن التزام فتوح بالبرنامج المخصص له يقرّبه من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.