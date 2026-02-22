يقوي العظام ويحسن الهضم.. فوائد لن تتخيلها عن تناول التمر باللبن على الإفطار

التمر باللبن من المشروبات الشائعة خلال شهر رمضان ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بأستمرار نظرا لمذاقه المختلف وفوائده الضرورية لجسم الأنسان.

فوائد تناول مشروب التمر باللبن

-تقوية العظام

يُعرف الحليب بفوائده في تعزيز صحة العظام. ويحتوي التمر على الفوسفور والمغنيسيوم، مما يمنحه مذاقًا حلوًا ومعادن عند تناوله مع الحليب. ويُساهم تناول التمر مع الحليب في تحسين قوة العظام.

-تحسين الهضم

يحتوي التمر على ألياف تُساعد على الهضم. وعند تناوله مع الحليب على معدة فارغة، يُشكّل مزيجًا مُفيدًا للهضم، مما يُؤدي إلى صحة الأمعاء وراحتها. ويُعدّ تناول التمر المنقوع صباحًا مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، التي تُساعد على الهضم وتُحافظ على صحة الأمعاء. كما يُعزّز محتواه العالي من الألياف الشعور بالشبع والامتلاء."

-مصدر طبيعي للطاقة

يعد التمر مصدراً طبيعياً للطاقة، فهي تمدّ الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للأنشطة اليومية، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لفوائد تناولها على معدة فارغة.

تحتوي تمور العجوة على سكريات طبيعية، بالإضافة إلى فيتامينات ومعادن تُساعد على تعزيز القدرات البدنية والعقلية دون الحاجة إلى مصادر طاقة اصطناعية.

-يساعد على نوم أفضل

يُعدّ الأرق شائعًا هذه الأيام. وقد يساعد تناول التمر مع الحليب على تحسين النوم. يحتوي التمر المنقوع على فيتامينات أ و ج، الضرورية لتقوية جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض والالتهابات أثناء النوم.

-يحسن وظائف الدماغ

يحتوي التمر على معادن مثل فيتامين ب6 والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة الدماغ ويمكن أن تعزز الأداء الإدراكي. وعند نقع تمر العجوة طوال الليل في الحليب البارد، يصبح أكثر فائدة لصحة الدماغ.

-يبني العضلات

يساعد تناول تمر العجوة المنقوع مع الحليب في الصباح على بناء العضلات. هذا المزيج الرائع يعزز صحة العضلات ونموها.

-يوفر الطاقة

يُعدّ تمر العجوة المنقوع غنيًا بشكل خاص بفيتامينات أ، ك، هـ، وب. تلعب هذه الفيتامينات دورًا هامًا في النمو العام، وتساهم في صحة الجلد والعينين. كما أن التمر غني بمضادات الأكسدة، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، مما يُساعد على دعم صحة القلب، وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين الهضم، وتقوية جهاز المناعة.

-يعزز صحة القلب والأوعية الدموية

عند نقع التمر في الحليب البارد، فإنه يحتوي على ثروة من المعادن الأساسية، مثل البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: timesofindia.