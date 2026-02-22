قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
عراقجي: سنضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا هاجمتنا الولايات المتحدة
كل واحد فيهم عنده صفات قوية جدا| نجل محمد فاروق: معاملة والدي وجدي أكسبتني الثقة
مرأة ومنوعات

يقوي العظام ويحسن الهضم.. فوائد لن تتخيلها عن تناول التمر باللبن على الإفطار

هاجر هانئ

التمر باللبن من المشروبات الشائعة خلال شهر رمضان ويحرص الكثير من الأشخاص على تناولها بأستمرار نظرا لمذاقه المختلف وفوائده الضرورية لجسم الأنسان.

فوائد تناول مشروب التمر باللبن

-تقوية العظام
يُعرف الحليب بفوائده في تعزيز صحة العظام. ويحتوي التمر على الفوسفور والمغنيسيوم، مما يمنحه مذاقًا حلوًا ومعادن عند تناوله مع الحليب. ويُساهم تناول التمر مع الحليب في تحسين قوة العظام.
-تحسين الهضم
يحتوي التمر على ألياف تُساعد على الهضم. وعند تناوله مع الحليب على معدة فارغة، يُشكّل مزيجًا مُفيدًا للهضم، مما يُؤدي إلى صحة الأمعاء وراحتها. ويُعدّ تناول التمر  المنقوع صباحًا مصدرًا رائعًا للألياف الغذائية، التي تُساعد على الهضم وتُحافظ على صحة الأمعاء. كما يُعزّز محتواه العالي من الألياف الشعور بالشبع والامتلاء."

-مصدر طبيعي للطاقة
يعد التمر مصدراً طبيعياً للطاقة، فهي تمدّ الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة للأنشطة اليومية، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لفوائد تناولها على معدة فارغة.
تحتوي تمور العجوة على سكريات طبيعية، بالإضافة إلى فيتامينات ومعادن تُساعد على تعزيز القدرات البدنية والعقلية دون الحاجة إلى مصادر طاقة اصطناعية.

-يساعد على نوم أفضل
يُعدّ الأرق شائعًا هذه الأيام. وقد يساعد تناول التمر مع الحليب على تحسين النوم. يحتوي التمر المنقوع على فيتامينات أ و ج، الضرورية لتقوية جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض والالتهابات أثناء النوم.
-يحسن وظائف الدماغ
يحتوي التمر على معادن مثل فيتامين ب6 والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة الدماغ ويمكن أن تعزز الأداء الإدراكي. وعند نقع تمر العجوة طوال الليل في الحليب البارد، يصبح أكثر فائدة لصحة الدماغ.
-يبني العضلات
يساعد تناول تمر العجوة المنقوع مع الحليب في الصباح على بناء العضلات. هذا المزيج الرائع يعزز صحة العضلات ونموها.

-يوفر الطاقة

يُعدّ تمر العجوة المنقوع غنيًا بشكل خاص بفيتامينات أ، ك، هـ، وب. تلعب هذه الفيتامينات دورًا هامًا في النمو العام، وتساهم في صحة الجلد والعينين. كما أن التمر  غني بمضادات الأكسدة، والحديد، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، مما يُساعد على دعم صحة القلب، وزيادة مستويات الطاقة، وتحسين الهضم، وتقوية جهاز المناعة. 

-يعزز صحة القلب والأوعية الدموية
عند نقع التمر في الحليب البارد، فإنه يحتوي على ثروة من المعادن الأساسية، مثل البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: timesofindia.

التمر باللبن فوائد تناول مشروب التمر باللبن العظام

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

