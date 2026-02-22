على سفرة الإفطار.. طريقة عمل شوربة فراخ بالكريمة والنعناع

قدمت الشيف نهال الشناوي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة فراخ بالكريمة والنعناع، حيث أنها من الأطباق الجانبية اللذيذة التي يمكنك تطبيقها وتقديمها على مائدة إفطار رمضان.

مقادير شوربة فراخ بالكريمة والنعناع

● 300 جرام صدور دجاج مقطعة إلى قطع صغيرة

● 250 جرام كريمة طهي

● 2 ملعقة دقيق كبيرة

● مكعب زبدة كبير

● 2 عود نعناع طازج مفروم

● عود زعتر طازج

● فص ثوم مفروم ناعم جدا

● لتر مرقة دجاج

● مكعب مرقة دجاج

● ¼ ملعقة فلفل أسود

● ¼ ملعقة بهارات دجاج

● 1/2 ملعقة ثوم بودرة

● ½ ملعقة بصل بودرة

● ملح حسب الرغبة

طريقة تحضير شوربة فراخ بالكريمة والنعناع

تشوح الزبدة مع الثوم ثم يضاف الدجاج

يضاف الزعتر والنعناع والفلفل الأسود ومكعب المرقة وباقي البهارات

يضاف الدقيق و لتر المرقة تدريجيا

تضاف الكريمة و تترك حتي تمام النضج وتقدم ساخنة