أفضل مشروبات لترطيب الجسم بعد الفطار

يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل المفقودة بسرعة وفعالية.

اختيار المشروبات المناسبة بعد الإفطار لا يساعد فقط على ترطيب الجسم، بل يدعم عملية الهضم ويحافظ على النشاط والحيوية طوال المساء.





مشروبات مهمة لترطيب الجسم بعد الصيام

بعد ساعات طويلة من الصيام، يحتاج جسمك إلى ترطيب فعال لتعويض السوائل والأملاح التي فقدها خلال اليوم.

الماء وحده مفيد، لكن هناك مشروبات أخرى تساعد على الترطيب أسرع أو بنفس كفاءة الماء،



1. ماء جوز الهند



يعد ماء جوز الهند من أفضل المشروبات لترطيب الجسم بعد الصيام لأنه يحتوي على إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والصوديوم التي تُعيد توازن السوائل بسرعة، وأحيانًا يكون أفضل من الماء وحده في الترطيب طويل المدى.



2. العصائر الطبيعية غير المحلاة



عصائر الفاكهة مثل البطيخ والليمون والخيار تحتوي على نسبة عالية من الماء بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للترطيب بعد الإفطار.



3. الماء العادي مع نكهات خفيفة



يمكنك تحسين الترطيب عبر شرب الماء مع شرائح الفاكهة (مثل الليمون أو البرتقال) أو النعناع، لأن ذلك يشجع على شرب كمية أكبر من السوائل بدون إضافات سكرية.



4. المشروبات الغنية بالإلكتروليتات



سواء كانت مشروبات رياضية أو إصلاحات مثل ماء جوز الهند، فإن السوائل التي تحمل أملاحًا مفيدة تساعد الجسم على الاحتفاظ بالرطوبة وعودة التوازن بعد فقدان السوائل.



5. مشروبات أخرى مدرجة في قوائم الترطيب



هناك العديد من المشروبات التي تساعد على الترطيب مثل العصائر الطبيعية، والمياه المنكهة، والمشروبات النباتية، وبعض الشوربات السائلة التي يمكن شربها أيضًا خلال وجبة الإفطار بعد الصيام.

المصدر: Verywell Health –