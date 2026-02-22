قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترض على طريقة جلوسها.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة شاب وفتاة داخل المترو
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. عقوبات رادعة للمتورطين في الإخلال بامتحانات الثانوية 2026
دعاء الصائم عند الإفطار مستجاب .. انتهز وقت الإجابة
حسام حسن يراقب 6 لاعبين استعدادا لضمهم لمنتخب مصر
بأمر ترامب.. "جيرالد فورد" تكسر الرقم القياسي لأطول مهمة عسكرية وموجة استقالات تضرب الطاقم
دينا الشربيني تتمنى إعادة مشهد وحيد في حياتها.. ما القصة؟
600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
حزب الله يستعد لحرب محتملة مع إسرائيل تحت إشراف ضباط إيرانيين
فتاوى| هل يجوز تأخير الإفطار وترك السحور لكسر الشهوة؟.. هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عن زوجتى التي تعمل؟
الحكومة: خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفضل مشروبات لترطيب الجسم بعد الفطار

مشروبات ترطيب
مشروبات ترطيب
ريهام قدري

يحتاج الجسم إلى تعويض السوائل المفقودة بسرعة وفعالية.

 اختيار المشروبات المناسبة بعد الإفطار لا يساعد فقط على ترطيب الجسم، بل يدعم عملية الهضم ويحافظ على النشاط والحيوية طوال المساء.


 

مشروبات مهمة لترطيب الجسم بعد الصيام
بعد ساعات طويلة من الصيام، يحتاج جسمك إلى ترطيب فعال لتعويض السوائل والأملاح التي فقدها خلال اليوم.

 الماء وحده مفيد، لكن هناك مشروبات أخرى تساعد على الترطيب أسرع أو بنفس كفاءة الماء، 


1. ماء جوز الهند


يعد  ماء جوز الهند من أفضل المشروبات لترطيب الجسم بعد الصيام لأنه يحتوي على إلكتروليتات طبيعية مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والصوديوم التي تُعيد توازن السوائل بسرعة، وأحيانًا يكون أفضل من الماء وحده في الترطيب طويل المدى. 


2. العصائر الطبيعية غير المحلاة


عصائر الفاكهة مثل البطيخ والليمون والخيار تحتوي على نسبة عالية من الماء بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للترطيب بعد الإفطار. 


3. الماء العادي مع نكهات خفيفة


يمكنك تحسين الترطيب عبر شرب الماء مع شرائح الفاكهة (مثل الليمون أو البرتقال) أو النعناع، لأن ذلك يشجع على شرب كمية أكبر من السوائل بدون إضافات سكرية. 


4. المشروبات الغنية بالإلكتروليتات


سواء كانت مشروبات رياضية أو إصلاحات مثل ماء جوز الهند، فإن السوائل التي تحمل أملاحًا مفيدة تساعد الجسم على الاحتفاظ بالرطوبة وعودة التوازن بعد فقدان السوائل. 


5. مشروبات أخرى مدرجة في قوائم الترطيب
 

هناك العديد من المشروبات التي تساعد على الترطيب مثل العصائر الطبيعية، والمياه المنكهة، والمشروبات النباتية، وبعض الشوربات السائلة التي يمكن شربها أيضًا خلال وجبة الإفطار بعد الصيام. 

 المصدر: Verywell Health –

مشروبات ترطيب الجسم مشروبات بعد الإفطار مشروبات الفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

المتهمين

والدة المتهمين في واقعة باسوس: بيننا خلافات قديمة وولادي مظلومين

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو سيجري مباحثات أمنية الساعات القادمة قبيل اجتماع الكابينت

جانب من الحلقة

نهال طايل تكشف مفاجأة في حلقة أسماء جلال مع رامز ليفل الوحش

جانب من الحلقة

شافها في المنام .. سبب زواج رسول الله من السيدة عائشة رضي الله عنها

بالصور

منها الشاي والقهوة.. مشروبات تساعد على ترطيب الجسم في السحور

مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور
مشروبات تساعد على ترطيب الجسم فى السحور

أفضل مصادر البروتين في السحور

افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..
افضل مصادر البروتين فى السحور..

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد