ماذا يحدث لجسمك عند تناول السلطة على الفطار

الصيام في رمضان فترة مهمة للجسم يحتاج خلالها إلى غذاء صحي متوازن لتعويض ما فقده من سوائل وطاقة.

تناول السلطة عند الفطار له فوائد للجسم بعد الصيام الطويل ولكن هناك بعض النقاط المهمة.



الفوائد



ترطيب الجسم لأن الخضار تحتوي على ماء كثير يعوض السوائل المفقودة

غنية بالألياف تساعد على الهضم وتمنع الإمساك وتشعرك بالشبع

تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C و A والحديد والبوتاسيوم

تقلل السعرات المستهلكة اذا تناولتها قبل الاكل الثقيل وتخفف الضغط على المعدة.



نقاط يجب الانتباه لها

تجنب الزيت او المايونيز بكثرة لأنها تثقل المعدة وتسبب انتفاخ

تناول السلطة طازجة لأن الخضار المطبوخة او المخزنة تفقد قيمتها الغذائية

يمكن إضافة بروتين بسيط مثل البيض او الفول او الحمص لتكون الوجبة إشباع أكثر.



فان تناول السلطة أولاً عند الفطار يساعد المعدة على هضم الطعام تدريجياً ويقلل الثقل بعد الأكل.