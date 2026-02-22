قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار عمرة رمضان 2026 النصف الثاني وبرامج الحجز بالتفصيل
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الحلقة الرابعة من على قد الحب تتصدر إكس وفيسبوك بعد تصاعد الأحداث

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

تصدرت الحلقة الرابعة من مسلسل على قد الحب تريند «إكس» و«فيسبوك»، بعدما شهدت تطورات درامية مشوقة جذبت اهتمام الجمهور وأثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"نيللي كريم تخطف الأنظار في الحلقة الرابعة من على قد الحب"

استمرت الأحداث في تسليط الضوء على شخصية مريم الفيشاوي، مصممة المجوهرات، التي تقدمها النجمة نيللي كريم، حيث تعيش حالة من الصراع النفسي والاجتماعي بعد الخلافات المتكررة مع طليقها مراد أبو المجد، الذي يجسده الفنان أحمد سعيد عبد الغني.

وبدأت الحلقة بمحاولة مريم إعادة ترتيب حياتها داخل ورشة المجوهرات الخاصة بها، بعدما قررت تفويض صديقتها المقربة سارة بإدارة الورشة مؤقتًا، نتيجة الضغوط التي تواجهها على المستويين الشخصي والمهني. وقد أقدمت سارة على صرف مكافأة شهر كامل للعاملين تقديرًا لجهودهم، في مشهد أبرز قيم الصداقة والثقة والتعاون، وأسهم في رفع الروح المعنوية داخل فريق العمل.

على جانب آخر، تصاعدت حدة الصراع بين مريم ومراد بعد محاولة الأخير التدخل في شؤون الورشة، لتظهر ملامح صدام بين الماضي والحاضر، خاصة مع انكشاف خيانة مهنية من بعض العاملين الذين سرّبوا أسرار العمل لمصالح خارجية، ما أضاف بعدًا جديدًا ومثيرًا للأحداث.

كما حملت الحلقة لحظات إنسانية مؤثرة، إذ سعت مريم إلى تصحيح سوء الفهم بينها وبين صديقتها، في مشاهد عكست هشاشة المشاعر الإنسانية تحت وطأة الضغوط، وأكدت أهمية الدعم المتبادل في مواجهة الأزمات.

الحلقة الرابعة من على قد الحب نجحت في تحقيق معادلة متوازنة بين الإثارة الدرامية والعمق الإنساني، وهو ما جعلها تحصد إشادات واسعة وتدفع الجمهور لانتظار الحلقات المقبلة بشغف.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

مسلسل على قد الحب نيللى كريم شريف سلامة مها نصار

