قائد القوات البحرية الأمريكية يزور القيادة الأردنية ويطلع على منظومات الذكاء الاصطناعي

زار قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق كيرت رينشو، اليوم /الثلاثاء/، قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الأردنية.

واستمع الوفد الأمريكي إلى إيجاز عسكري قدمه قائد القوة، تناول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية، وأبرز الإنجازات المتحققة في مجال تعزيز الأمن البحري في المنطقة والإقليم.. كما جرى بحث المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتفقد الوفد مركز العمليات البحري، واطلع على منظومات الرادارات البحرية الخاصة بالمراقبة النهارية والليلية، والأجهزة المتطورة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الأنظمة البحرية المسيّرة، وذلك في المركز الأردني لعمليات الأنظمة المسيّرة (JROC)، الذي افتتح أخيرا في قيادة القوة.

ومن جانبه، أعرب الفريق رينشو عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية الاردنية في حماية الحدود البحرية الأردنية، والمحافظة على أمن وسلامة خطوط الملاحة في المنطقة والإقليم.

