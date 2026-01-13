قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

قسم الفن

أعلنت الفنانة الشابة مي الغيطي عن إطلاق الإعلان التشويقي الأول لفيلم الرعب والمغامرة العالمي The Mummy، والذي يُعد أحد أبرز وأضخم مشاريع السينما الأمريكية المقرر عرضها خلال عام 2026.

الفيلم، الذي يخرجه لي كرونن، من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم يوم 17 أبريل 2026، وتقوم بتوزيعه عالميًا شركة Warner Bros. Pictures، في عودة جديدة ومختلفة لأحد أشهر الامتيازات السينمائية في تاريخ هوليوود.
 

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما العالمية، من بينهم جاك رينور، لايا كوستا، مي كالاماوي، فيرونيكا فالكون، إلى جانب مي الغيطي، التي تواصل من خلاله ترسيخ حضورها في المشهد السينمائي الدولي.
 

ويُنتج الفيلم تحالف من أقوى شركات صناعة الرعب في هوليوود، في مقدمتها Atomic Monster التابعة للمنتج الشهير جيمس وان، صاحبة سلاسل الرعب الأيقونية مثل The Conjuring وAnnabelle، إلى جانب New Line Cinema الاستوديو التاريخي الذي قدّم علامات سينمائية خالدة مثل The Lord of the Rings، وكذلك شركة Blumhouse التي أعادت تعريف سينما الرعب المعاصرة عبر أعمال مؤثرة مثل Get Out وParanormal Activity وHalloween.


وبدأ تصوير The Mummy خلال عام 2025 بين إيرلندا وإسبانيا، على أن تستكمل مي الغيطي تصوير مشاهدها المتبقية في إيرلندا خلال الأسابيع المقبلة، تمهيدًا لدخول الفيلم مراحل ما بعد الإنتاج النهائية استعدادًا لطرحه عالميًا.
 

ويقدّم الفيلم معالجة جديدة ومعاصرة لأسطورة “المومياء”، في إطار يمزج بين الرعب النفسي والتشويق والمغامرة، وسط توقعات بأن يكون أحد أبرز أفلام العام جماهيريًا ونقديًا.
 

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة خطوات عالمية متصاعدة لمي الغيطي، التي انطلقت إلى الساحة الدولية منذ عامين بمشاركتها في الفيلم البريطاني Due Date، قبل أن تشارك في بطولة مسلسل الأنيميشن العالمي Kizazi Moto لصالح Walt Disney، إلى جانب استمرار حضورها عربيًا من خلال مسلسل «جد جديد» المصري–السعودي مع سوسن بدر وعدد من نجوم السعودية، من إخراج سلمى الكاشف.

