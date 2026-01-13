حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبدالمطلب تغطية إخبارية حول حقيقة تعليق امتحانات نصف العام 2026 في المدارس، على خلفية العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد، وسط بحث واسع عبر محركات الإنترنت عن أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم تُصدَر أي قرارات أو بيانات رسمية حتى الآن تفيد بتعليق امتحانات نصف العام 2026 هذا الأسبوع بسبب الأحوال الجوية.

وأوضحت المصادر أن المعتاد ترك قرار تعليق الدراسة أو الامتحانات للمحافظين كلٌّ حسب ظروف محافظته، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

وأضافت المصادر أنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أي محافظة عن تعليق امتحانات نصف العام 2026 بسبب العاصفة الترابية، مشددة على ضرورة الاعتماد فقط على البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ويّذكر أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، تسبب في نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة والرمال، مع احتمالية سقوط أمطار.

