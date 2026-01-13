مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن العدالة الاجتماعية كانت الهدف الرئيسي من مشروعات الإسكان التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري لمس تحسنًا حقيقيًا في جودة الحياة على مدار العقد الأخير.

وأوضح مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو صاحب الرؤية والحلم الأساسي لهذا المشروع، وأنه يولي ملف السكن الكريم اهتماما بالغا.

وأوضح خلال احتفالية "سكن كل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"، أن الدولة حرصت من خلال مبادرات الإسكان المختلفة على توفير سكن كريم يليق بالمواطنين من مختلف الفئات، بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويمنح الشباب فرصة حقيقية لبداية حياة مستقرة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يشعر بسعادة خاصة عندما يرى شابًا يتسلم عقد وحدته السكنية، معتبرًا أن هذه اللحظة تجسد المعنى الحقيقي لجهود الدولة في دعم المواطنين وتمكينهم من امتلاك مسكن آمن.

وأشار إلى أن مشروعات الإسكان تمثل أحد أهم محاور التنمية الشاملة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية كإحدى ركائز الجمهورية الجديدة.