أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

يترقب منتخب مصر مواجهة قوية ومصيرية أمام نظيره السنغالي، مساء الأربعاء 14 يناير، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

وتُقام المباراة على ملعب طنجة، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا، نظرًا لتاريخ المواجهات بين المنتخبين ورغبة كل طرف في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي القاري.

وكان المنتخب المصري قد حجز مقعده في نصف النهائي بعد فوز مثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2 في الدور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب السنغال عقب تخطيه عقبة مالي بهدف دون رد، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية.

وقبيل اللقاء المرتقب، كشفت إحدى شبكات الإحصائيات العالمية أوبتا عن توقعاتها الخاصة بالمباراة، مشيرة إلى أن منتخب السنغال يمتلك الحظوظ الأكبر لتحقيق الفوز بنسبة 42.9%، مقابل 31.1% لمنتخب مصر، فيما بلغت نسبة التعادل خلال الوقت الأصلي 26%، مع احتمالية اللجوء إلى الأشواط الإضافية لحسم بطاقة التأهل.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة مصر والسنغال مع المتأهل من مباراة المغرب ونيجيريا، في نهائي البطولة المقرر إقامته يوم الأحد المقبل، في ختام النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية.

وتسعى كتيبة الفراعنة لمواصلة المشوار نحو اللقب وإسعاد الجماهير المصرية، في حين يطمح منتخب السنغال إلى تأكيد تفوقه ومواصلة المنافسة على التتويج القاري.