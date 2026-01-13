اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

أدلت 6 سيدات متهمات بإدارة نادي صحي بدون ترخيص واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالنزهة باعترافات تفصيلية، حيث إنهم مسجلات آداب وسبق حبسهم في قضايا مماثلة بمقابل 10 آلاف جنيه عن الليلة.





تفاصيل القبض على المتهمين

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، بإدارة نادي صحي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادى وضبط المتهمة، وبصحبتها 5 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، وبمواجهتهن، اعترفن بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.