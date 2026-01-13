حامل في توأم | نظر استئناف عامل متهم بقتل زوجته على حكم إعدامه

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة الاستئناف المقدم من عامل متهم بقتل زوجته الحامل في توأم بسبب خلافات زوجية بمنطقة منشأة ناصر على حكم إعدامه.

تفاصيل القضية

تلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالي بالعثور على سيدة مقتولة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة حامل في الشهر السابع مقتولة وبها إصابات بالرأس وجميع أنحاء الجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، يعمل في محل ملابس، حيث نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة بسبب تركه العمل، أقدم خلالها على ضربها وتهشيم رأسها، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.