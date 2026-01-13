محاكمة 6 متهمين في قضية داعش أكتوبر.. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة اليوم الثلاثاء ، في بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى ، محاكمة 6 متهمين، في القضية 4007 لسنة 2025 جنايات 6 أكتوبر، والمعروفة بداعش أكتوبر.

وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2018 وحتى 24 يناير 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى السادس تهم بالانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.