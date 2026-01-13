قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برنامج الأغذية العالمي: 318 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد في 2026
حين تصنع التفاصيل الفارق.. لماذا يملك المغرب اليد العليا أمام نيجيريا قبل اللعب على بطاقة نهائى أمم أفريقيا 2025 ؟
مفتاح الفلاح والسكينة.. عالم بالأوقاف ينصح بالاستمرار على هذه الطاعة
الرواد الرقميون.. مصر تعد جيلا من المبرمجين لحماية أمنها القومي وفضائها الرقمي
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل محاكمة 213 متهما بقضية "خلية النزهة"

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 213 متهما بخلية النزهة، في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة.

محاكمة 213 متهما بقضية "خلية النزهة" 
 

وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتي 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد

ووجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

ووجه للمتهمين من الرابع والستين وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.

المستشار وجدى عبد المنعم محاكمة 213 متهما بخلية النزهة جنايات النزهة خلية النزهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

محمد سعد

محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم عيلة دياب عالباب

مديحة كامل

فى ذكراها.. قصة رفض مديحة كامل استكمال آخر أفلامها والتوبة إلى الله

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

بالصور

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد