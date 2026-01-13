المشاط: 200 مليار جنيه استثمارات «سكن لكل المصريين».. والمشروع الأكبر عالميا

أكد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سكن لكل المصريين من البرامج الرئيسية وأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية، مضيفة أن البرنامج مبادرة غير مسبوقة.

واضافت الدكتورة رانيا المشاط، خلال احتفالية سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الانجاز، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

وتابعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سكن لكل المصريين مبادرة غير مسبوقة خصصت لها الدولة 200 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها، وعملت الدولة من خلال سكن لكل المصريين على تحسين برامج الاسكان الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحديث الخرائط الاستثمارية للمحافظات.

وتابعت أن المشروع نجح في تنفيذ أهدافه لتوفير سكن لكل المواطنين كما ان الدلة عملت علي تحسين برنامج الإسكان الاجتماعي من خلال البرنامج وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.