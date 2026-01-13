قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
رئيس أكاديمية الأزهر: مواجهة الإلحاد تكون بالحجة والعقل لا بالصدام
المشاط: 200 مليار جنيه استثمارات «سكن لكل المصريين».. والمشروع الأكبر عالميا
وزير البترول يناقش مع شركات صينية وبرازيلية كبري للتعدين مجالات الاستثمار في مصر
قرار قضائي حاسم يخص مدرسًا متهم بالتحرش بطالب إعدادي في شبين القناطر
وزير التعليم يصدر تكليفات جديدة لمعلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار قضائي حاسم يخص مدرسًا متهم بالتحرش بطالب إعدادي في شبين القناطر

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قرر المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، إحالة القضية رقم 24169 لسنة 2025 جنايات مركز شبين القناطر إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، ضد المعلم أ.ع، مدرس أول تربية رياضية بمدرسة إعدادية بإحدى قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامه بالتحرش بطالب بالصف الأول الإعدادي، وتحديد جلسة 15 فبراير لنظر القضية.

أمر الإحالة 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم خطف الطالب بالتحايل، حيث استدرج م. و-أقل من 18 عاما- بحجة وضع جهاز كمبيوتر في منزله، ما أدى إلى فصل الطفل عن أسرته كما هو مبين بالتحقيقات.


واقترن ذلك بجناية أخرى وهي إقدام المتهم على هتك عرض طفل بالقوة، حيث قام المتهم بتقبيل الطفل عنوة ومحاولة ملامسة مواضع عفته، كما قام بتعريض حياة الطفل للخطر بما يشكل تهديدا لأمنه وصحته وأخلاقه، ويخالف قانون الطفل.


وأمر المحامي العام  باستمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة المحاكمة، مع ندب محامٍ للدفاع عنه وإخطاره بأمر الإحالة.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بورود بلاغ من والد الطفل م. و، بالصف الأول الإعدادى بإحدى مدارس قرية تابعة لدائرة مركز شرطة شبين القناطر.


وأفاد والد الطالب في بلاغه، بأن نجله كان متجهًا إلى المدرسة مرتديًا ملابس مخالفة للزي المدرسي، فقامت إدارة المدرسة بمطالبته بالعودة إلى منزله لتغيير ملابسه بزي المدرسة الرسمي.


وأوضح أنه خلال خروجه من المدرسة، قابل المدرس المتهم، وطلب منه الذهاب معه إلى منزله بحجة جلب جهاز اللاب توب الخاص به.


ووفقًا لبلاغ والد الطالب، ألح المدرس على الطفل بأن يذهب معه لحل جميع تقييمات المدرسة الخاصة به، وبعد إلحاح شديد، ذهب الطفل معه، وهناك قام المدرس باحتضان الطفل وتقبيله، ما دفع الطالب للهرب على الفور وهو يبكي، ثم أخبر والدته بما حدث، وتم تحرير محضر بالواقعة تحرير المحضر رقم 24169 إداري شبين القناطر.

القليوبية محافظة القليوبية نيابات شمال بنها شمال بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطوير لوائح الموارد البشرية

وزير الصحة

وزير الصحة يؤكد قوة الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في القطاع الصحي

وزير الإسكان

الشربيني: واجهنا تحديات كبيرة بسبب الفجوة بين الطلب والمعروض وارتفاع أسعار الوحدات السكنية

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد