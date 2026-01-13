مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعد لحظات حياته خلال تسليمه الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم، والاستماع لبعض السيدات اللاتي يدعون للحكومة والرئيس قائلين “ربنا يستركم ويستر فخامة الرئيس بسبب توفير شقة سكنية لنا” .

وأضاف رئيس الوزراء أن سكن لكل المصريين ليس مجرد سكن بل مجتمع متكامل من إسكان وخدمات وطرق ووسائل نقل، ما جعل الحاصلين على الوحدات السكنية يشغلون هذه المدن.

وتابع مدبولي أن المشروع أحد المحركات لتسريع التنمية العمرانية في المدن الجديدة، لافتا إلى أن بالقرب من انعقاد المؤتمر مدينة حدائق العاصمة كان أرض فضاء منذ ٤ سنوات واليوم بها ١٠٠ ألف وحدة سكنية وعليها طلب مضاعف في هذه المدينة .