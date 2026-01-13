قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
مدبولي: «سكن لكل المصريين» الأقرب إلى قلبي.. والرئيس السيسي صاحب الحلم الأول للمشروع
نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين
مدبولي: المواطن لمس تحسنا حقيقيا في جودة الحياة عبر مشروعات الإسكان
ليندسي جراهام: لا قوات أمريكية برية في إيران .. لكن الضربة قادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين

الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
الديب أبوعلي

أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، الفريق جبريل الرجوب، أن الرياضة الفلسطينية كانت ولا تزال مستهدفة بشكل مباشر، حيث فقدت الحركة الرياضية الفلسطينية مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إضافة إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية في قطاع غزة واستهداف المنشآت الرياضية في الضفة الغربية.

وأشار الرجوب - على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن مستجدات الأوضاع في غزة والضفة الغربية كانت على جدول أعمال الدورة الـ(49)، مطالباً بتحويل القرارات والمواقف العربية إلى أفعال داعمة للفلسطينيين، مشدداً على أن الرياضة الفلسطينية ستظل وسيلة نضالية لإيصال صوت الشعب وكشف جرائم الاحتلال بحق الحركة الرياضية.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد أن مسؤولية وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية تمثل أبعاداً استراتيجية تتقاطع مع الأمن القومي وبناء الإنسان وحماية الوعي الجمعي.

وشكر أبو الغيط الأجيال والشباب الفلسطيني الذين عانوا كثيراً من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن العالم يمر بلحظة حرجة تتسم بالتوترات والأزمات المتلاحقة وضعف أثر القانون الدولي.

واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث سلّم وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع (رئيس الدورة الثامنة والأربعين) رئاسة الدورة الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الوزير أحمد بالهول الفلاسي، خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء.

جبريل الرجوب الرياضة الفلسطينية فلسطين أحمد أبو الغيط الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزراء الشباب والرياضة العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

ترشيحاتنا

مصر

طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

هوندا

رمز مضيء.. هوندا تكشف عن شعار جديد لسياراتها

ابو

جيم ليو المدير التنفيذي للتسويق في مصر لصدى البلد: OPPO جسر بين الثقافة المصرية والصينية وداعم رئيسي لابتكار وإبداع الشباب المصري

بالصور

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد