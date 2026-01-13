جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين

أكد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، الفريق جبريل الرجوب، أن الرياضة الفلسطينية كانت ولا تزال مستهدفة بشكل مباشر، حيث فقدت الحركة الرياضية الفلسطينية مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إضافة إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية في قطاع غزة واستهداف المنشآت الرياضية في الضفة الغربية.

وأشار الرجوب - على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى أن مستجدات الأوضاع في غزة والضفة الغربية كانت على جدول أعمال الدورة الـ(49)، مطالباً بتحويل القرارات والمواقف العربية إلى أفعال داعمة للفلسطينيين، مشدداً على أن الرياضة الفلسطينية ستظل وسيلة نضالية لإيصال صوت الشعب وكشف جرائم الاحتلال بحق الحركة الرياضية.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد أن مسؤولية وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية تمثل أبعاداً استراتيجية تتقاطع مع الأمن القومي وبناء الإنسان وحماية الوعي الجمعي.

وشكر أبو الغيط الأجيال والشباب الفلسطيني الذين عانوا كثيراً من الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الممنهجة في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن العالم يمر بلحظة حرجة تتسم بالتوترات والأزمات المتلاحقة وضعف أثر القانون الدولي.

واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث سلّم وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع (رئيس الدورة الثامنة والأربعين) رئاسة الدورة الحالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الوزير أحمد بالهول الفلاسي، خلال الجلسة التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء.