نصفه خضروات وفاكهة .. الصحة تعلن تغييرًا جذريًا في الهرم الغذائي للمصريين

في إطار سعي وزارة الصحة لتحديث المفاهيم الغذائية والحد من الأمراض المزمنة، كشف الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل الهرم الغذائي الجديد،

التركيز على الأطعمة الطبيعية

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الهرم الغذائي الجديد، قائلا: إن تعريفه خريطة عامة لكيفية تناول الطعام بطريقة متوازنة، مع التركيز على الأطعمة الطبيعية وتقليل الأطعمة المصنعة، وقديما كان هناك هرم عبارة عن قاعدة عريضة أكثر ما فيها هي الكربوهيدرات، ثم البروتينات والألبان بكميات مختلفة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن اليوم الدراسات الحديثة غيرت هذا الشكل، وأصبح لا يوجد شكل هرمي تقليدي، بل أن الخريطة أصبحت عبارة عن طبق غذائي، مقسم بحيث يوضح نسبة كل مكون من مكونات الطعام الصحي.

وتابع: “الآن أصبح لدينا طبق نصفه خضروات وفواكه فى اليوم، وربعه من البروتينات الصحية مثل: الأسماك والبقوليات والعدس والفول والحمص والبيض والدواجن، وتقليل بشكل كبير من اللحوم المصنعة، وربع الطبق الأخر مكون من الحبوب الكاملة، مثل: الخبز الأسمر، وجزء من الطبق به دهون صحية مثل: زيت الزيتون والمكسرات، والإبتعاد عن الدهون المشبعة، والمياه هي المشروب الأساسي وليست العصائر المحلاة، وبالتالي أصبح هذا شكل الطبق الصحي الجديد”.

وأشار: “هذا الأمر ينطبق على الإنسان فى كل مراحله العمرية، وسبب تغييره أن الدراسات أثبتت أن الإكثار من الحبوب المكررة والسكريات يؤدي لإرتفاع معدلات السكر والسمنة، والدراسات أثبتت أن أسلوب الحياة والنشاط البدني والحركة اليومية هذا جزء من التغذية السليمة”.

ولفت: “الهرم الغذائي الجديد مبيقولكش تاكل أد أيه، بل تاكل أيه، وهو يحمينا من السكر وإرتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الدهون وبالتالي من أمراض القلب، والكثير من الأمراض التي نساعد أن تحدث لنا من خلال طبيعة حياتنا وأكلنا”.