مدته 5 سنوات|4 معلومات عن مشروع تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع اليابان

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون اليابان ، مؤكدة أن هذا المشروع يُعد مشروعًا طموحًا يمتد لـ5 سنوات

وفي هذا الإطار ، أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التفاصيل التالية :

يتم تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي

تطوير مناهج الرياضيات يتم بما يضمن تطابقها الكامل مع منهج الرياضيات المعتمد في اليابان

الهدف تطبيق منهجية يابانية منظمة في تدريس الرياضيات

جرى تطبيق المنهج المطوّر بالفعل في الصف الأول الابتدائي خلال العام الدراسي الحالي.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي (CEFR)، كما تم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تقديم كتيبات التقييمات، وفضلا عن ذلك تم تعزيز مسارات التعليم الفني بمجموعات متكاملة للغة الإنجليزية للقطاعات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، بالتوازي مع التوسع في جهود الدمج للطلاب من ذوي الهمم من خلال خطوات متسارعة لضمان تعليم عالي الجودة لهم دون أي تمييز.

جدير بالذكر أن ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضعت استراتيجية شاملة لتطوير منظومة التعليم، وفي ضوء هذه الرؤية الاستراتيجية تم اعتبار اليابان الشريك الرئيسي في مجال التعليم، لما تمتلكه من خبرات راسخة ونهج متكامل في بناء الإنسان وتطوير العملية التعليمية، بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها المستقبلية.

وجرى توقيع أكثر من سبع اتفاقيات تعاون مع الجانب الياباني خلال العام والنصف الماضيين، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التعليم.

وعلى هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9) تم توقيع اتفاقية لتدريس مادة البرمجة بكافة المدارس الحكومية للصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية، والتي تضم نحو 800 ألف طالب.