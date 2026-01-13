الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة.. سؤال يثير الجدل بامتحان أولى ثانوي بالحامول

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة قيل أنها تخص امتحان نصف العام في مادة اللغة الانجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي بإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ.

أظهرت الصورة المتداولة ، قيام واضع الامتحان بطرح سؤال يطلب من الطلاب كتابة الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة

وقوبلت هذه الصورة بتعليقات ساخرة على فيس بوك ، جاء أبرزها كالتالي :

احنا عايزين الوزير هو اللي يجاوب يمكن نفهم الفرق

تصدق بالله في طلبة وأهاليهم مايعرفوش الفرق بينهم بالعربي حتى

هو احنا عارفين الفرق بالعربي عشان نكتبه بالانجليزي

احنا كمدرسين مش عارفين الفرق الطالب هيعرفه ازاي ؟

وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولا مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ولا إدارة الحامول التعليمية أي بيانات رسمية تعلق على الصورة المتداولة للامتحان المذكور وتوضيح مدى صحته.

جدير بالذكر أن خالد عباس – مدير عام إدارة الحامول التعليمية – تابع عددا من مدارس الإدارة، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم في هدوء وانضباط.

ورافق مدير الادارة خلال الزيارة: الدكتور محمد الخضراوي، مدير المتابعة بالإدارة، وعباس عبدالسميع – عضو المتابعة.

وخلال المتابعة تأكد مدير عام إدارة الحامول التعليمية من إلتزام المدارس بتنفيذ التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، ومنها منع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوافر الإضاءة والتهوية، وحضور الملاحظين والمراقبين في مواعيدهم المحددة، فضلًا عن مطابقة الأسئلة للمواصفات الفنية ومراعاتها للفروق الفردية بين الطلاب.

وأشاد مدير عام إدارة الحامول التعليمية بجهود قيادات المدارس والعاملين بها.

وشدد مدير عام إدارة الحامول التعليمية على استمرار المتابعة اليومية من خلال لجان المرور وغرفة العمليات التي تم تشكيلها بالإدارة لتلقي أي ملاحظات أو شكاوى والعمل على حلها الفوري.