بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
أخبار البلد

إدارة المعادي التعليمية تكشف عقوبات الغش وتصوير الامتحانات

ياسمين بدوي

أعلنت إدارة المعادي التعليمية بمحافظة القاهرة، تحذيرا عاجلا بشأن عقوبات الغش وتصوير الامتحانات ونشرها من داخل لجان امتحانات نصف العام 2026.

قالت  إدارة المعادي التعليمية إن القانون رقم 205 لسنة 2020 لمكافحة الإخلال بالامتحانات ينص على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه كل من يقوم بطباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، و المساعدة على الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.

 وأضافت  إدارة المعادي التعليمية، أنه يُحرم الطالب من الامتحان في الدور الحالي والدور التالي له مع مصادرة جميع المضبوطات في حالة الشروع في الغش يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

كما أشارت  إدارة المعادي التعليمية  ، إلى أنه يعاقب الطالب بغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لكل من يُضبط بحوزته داخل اللجنة: هاتف محمول، أو أي وسيلة اتصال أو أجهزة إلكترونية، بقصد الغش أو المساعدة عليه مع مصادرة الأجهزة.

وكانت قد انطلقت السبت الماضي امتحانات نصف العام 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المحافظات.

وأعلنت إدارة عين شمس التعليمية، عن آلية التعامل مع الغشاشين ومثيري الشغب في لجان امتحانات نصف العام 2026 في المدارس.

وأكدت منيرة أسامة مدير إدارة عين شمس التعليمية، أن امتحانات نصف العام 2026 خط أحمر، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي خروج عن النظام أو إرتكاب أفعال او أي شغب أو حالات غش تخل بسير الامتحانات، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 الصادر بتاريخ 15/2/2018

وأوضحت مدير إدارة عين شمس التعليمية  ، أنه خلال امتحانات نصف العام 2026 سيتم  إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا سواء في الامتحانات العامة أو المحلية، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا، حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

  •  تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة قبل اللجان او أثناءها
  • الغش أو الشروع فيه بأي صورة من الصور.
  •  القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحانات أو تعطيلها.
  •  الإعتداء بالقول أو الفعل على أي من القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب، أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

وشددت مدير إدارة عين شمس التعليمية  على تطبيق القانون بكل حزم، وذلك حرصا على مصلحة الطلاب وإلتزامهم ، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والانضباط في ظل احترام القانون والقواعد المنظمة

وكانت قد أعلنت المدارس عن تلقيها تعليمات رسمية تشدد على منع الطلاب من اصطحاب الموبايل في لجان امتحانات نصف العام 2026 حتى ولو مغلقا.

وأوضحت المدارس للطلاب أن هذه التعليمات تأتي وفقا للقواعد واللوائح المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وحذرت المدارس الطلاب قائلة : من سيخالف تلك التعليمات ويُضبط مصطحبا تيلفونه المحمول مفتوحا أو مغلقا سيتعرض للمساءلة.

