الفراعنة على أتم الاستعداد.. أمطار غزيرة خلال مران المنتخب الوطني في طنجة المغربية

هطلت أمطار غزيرة علي مران المنتخب المصري الذي أقيم بمدينة طنجة المغربية في إطار الاستعدادات الأخيرة لمواجهة منتخب السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا والمقامة بالمغرب





وخاض اللاعبون التدريبات تحت الأمطار وسط جدية كبيرة من أجل تحقيق الفوز على منتخب السنغال والتأهل لنهائي بطولة أمم إفريقيا





كشف حسام حسن المدير الفني للمنتخب عن رسالته للاعبي المنتخب قبل مواجهة السنغال غدا في نصف نهائي كأس الامم الافريقية

وأكد حسام حسن في تصريحات عبر المؤتمر للمباراة انه طالب الاعبين بتقديم نفس اداء ومستوي مباراة كوت ديفوار مشددا انه طالب الاعبين بتقديم افضل اداء لاسعاد الجماهير المصرية بشكل خاص

وتابع قائلا “ قولتلهم نعمل اللي علينا والنتيجه دي بتاعت ربنا ”

واكمل ان المنتخب يمتلك مجموعه مميزه من افضل الاعبين علي مستوي القاره