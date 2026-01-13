قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي: لا نتوقع سقوط السلطة الإيرانية قريبا
روبيو: سنعمل على القضاء على قدرات فروع "الإخوان المسلمين" التي تهدد المواطنين الأمريكيين
مدته 5 سنوات|4 معلومات عن مشروع تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع اليابان
مدبولي: سكن لكل المصريين أعز المشروعات على قلبي
مصطفي مدبولي: سكن لكل المصريين وفرت 4 ملايين فرصة عمل للشباب
مي عبد الحميد: دعم وحدات الإسكان الاجتماعي يتراوح بين 50 – 60 % من قيمة الوحدة
مدبولي: أسعد لحظات حياتي عند تسليم الحاصلين على الوحدات السكنية عقودهم
هل يجوز مقاطعة الإخوة بسبب تقصيرهم في برّ الأم؟.. أمين الإفتاء يجيب
الفريق أسامة ربيع: حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة ولم تتأثر بجنوح السفينة FENER
مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين "كيان إرهابي عالمي"
جبريل الرجوب: الرياضة الفلسطينية فقدت مئات الشهداء والجرحى والمعتقلين
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟.. أمين الإفتاء: مباح شرعا في حالة واحدة
أخبار العالم

روبيو: سنعمل على القضاء على قدرات فروع "الإخوان المسلمين" التي تهدد المواطنين الأمريكيين

أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم /الثلاثاء/، أن بلاده تقوم بتصنيف الفروع اللبنانية والمصرية والأردنية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية.
ونقلت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن روبيو قوله "تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل الولايات المتحدة على القضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان المسلمين التي تهدد المواطنين الأمريكيين وأمننا القومي"

