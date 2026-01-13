روبيو: سنعمل على القضاء على قدرات فروع "الإخوان المسلمين" التي تهدد المواطنين الأمريكيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم /الثلاثاء/، أن بلاده تقوم بتصنيف الفروع اللبنانية والمصرية والأردنية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية.

ونقلت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن روبيو قوله "تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل الولايات المتحدة على القضاء على قدرات وعمليات فروع جماعة الإخوان المسلمين التي تهدد المواطنين الأمريكيين وأمننا القومي"