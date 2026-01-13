استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار الأجواء الباردة على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط رياح.

استمرار الاجواء شديدة البرودة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن نشاط الرياح يتسبب في زيادة الاحساس ببرودة الطقس على أغلب الأنحاء، حيث يعمل على اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، تكون هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق محدودة على القاهرة الكبرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، غدًا الأربعاء 14 يناير 2026، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية، ما قد يؤثر على الأنشطة الزراعية في تلك المناطق.

كما حذّرت هيئة الأرصاد من شبورة مائية كثيفة أحيانًا في ساعات الصباح الأولى، خاصة على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل لحد الضباب في بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، دون تأثير ملحوظ.

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس غدا، توقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط مضطربًا، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3 أمتار، بينما يكون البحر الأحمر مضطربًا أيضًا، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و3.2 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري:

العظمى 18° – الصغرى 11°

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري:

العظمى 17° – الصغرى 11°

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

العظمى 21° – الصغرى 13°

شمال الصعيد:

العظمى 19° – الصغرى 6°

جنوب الصعيد:

العظمى 21° – الصغرى 9°

وأكدت الهيئة نشاط الرياح على أغلب المناطق، وقد تكون نشطة أحيانًا، وتؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض مناطق جنوب الصعيد.