قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه حد أقصى للعاملين بالصحف القومية
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
إدارة ترمب تدرج 3 فروع من جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن موعد نهاية العاصفة الترابية | تفاصيل

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
رشا عوني

مازالت العاصفة الترابية منتشرة في العديد من مناطق الجمهورية وسط تقلبات جوية واضحة خلال الساعات الماضية مع تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بصعوبة حالة الطقس التي تشهدها البلاد وتأثرها برياح قوية وأمطار غزيرة على مستوى الجمهورية . 

تقلبات جوية لمدة 48 ساعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بتقلبات جوية حادة تستمر لمدة 48 ساعة، بسبب العاصفة الترابية، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

متى تنتهي العاصفة الترابية التي ضربت البلاد؟.. «الأرصاد» تكشف أسبابها - الوطن
العاصفة الترابية

عاصفة ترابية قوية

وأوضحت الهيئة أن العاصفة ناتجة عن نشاط قوي للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز هذه المعدلات في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة كثيفة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة الترابية يبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من نهاية يوم الثلاثاء، مع انخفاض واضح في سرعة الرياح وتحسن مستوى الرؤية الأفقية على أغلب المناطق.

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالتزامن مع ابتعاد المنخفض الجوي المسئول عن هذه الحالة الجوية، وعودة الأجواء إلى حالة من الاستقرار النسبي.

عاجل.. الطقس غدًا.. نصائح عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن العاصفة الترابية | مبتدا
موعد انتهاء العاصفة الترابية

العاصفة الترابية في هذه المناطق

وتؤثر العاصفة الترابية على عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية وتشمل:

السواحل الشمالية الغربية
غرب القاهرة الكبرى
الوجه البحري
مدن القناة
شمال الصعيد
سيناء
محافظة البحر الأحمر

تعطيل الامتحانات بسبب العاصفة الترابية

لم تصدر أي محافظة حتى الآن أي قرار بشأن تعطيل الامتحانات غدا الأربعاء، بسبب سقوط الأمطار والعاصفة الترابية في معظم محافظات الجمهورية.

انتهاء العاصفة غداً الأربعاء 14 يناير


قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات فى الأحوال الجوية، التى أثرت على البلاد اليوم وصاحبها نشاط فى الرياح المثيرة للرمال والأتربة، من المتوقع ان تستمر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه بدءا من غداً الأربعاء سيبدأ التحسن الملحوظ فى الأحوال الجوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، عبر فضائية «الحياة»، إن هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية حتى الغد، نتيجة ارتفاع سرعات الرياح، مؤكدة أن هناك فرص لسقوط الأمطار فى المحافظات الداخلية، مثل القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وتابعت أن فرص سقوط الأمطار فى المحافظات الداخلية لن تكون مؤثرة أو غزيرة، مشيرة إلى أن الأمطار المتوسطة والغزيرة تتركز بشكل أساسى على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

حالة الطقس حالة الطقس غدا العاصفة الترابية موعد انتهاء العاصفة الترابية اماكن سقوط الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

منتخب مصر

حلم البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

أحد رواد دولة التلاوة.. الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ الشحات محمد أنور

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| هل الاحتفال بمولد أهل البيت جائز شرعا.. حكم ترك سجود التلاوة.. فضل التسبيح في شهر رجب

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج

ذكرى الإسراء والمعراج.. دعاء النبي الذي جبر به الخاطر

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

تنفيذ 14 مشروعاً بقطاع تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية بالشرقية

ترعه
ترعه
ترعه

فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة ورياح ودرجات حرارة تصل إلى 5

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد