منخفض جوي.. الأرصاد تكشف عن موعد نهاية العاصفة الترابية | تفاصيل

مازالت العاصفة الترابية منتشرة في العديد من مناطق الجمهورية وسط تقلبات جوية واضحة خلال الساعات الماضية مع تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بصعوبة حالة الطقس التي تشهدها البلاد وتأثرها برياح قوية وأمطار غزيرة على مستوى الجمهورية .

تقلبات جوية لمدة 48 ساعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر البلاد بتقلبات جوية حادة تستمر لمدة 48 ساعة، بسبب العاصفة الترابية، والتي يصاحبها انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية، إلى جانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق.

العاصفة الترابية

عاصفة ترابية قوية

وأوضحت الهيئة أن العاصفة ناتجة عن نشاط قوي للرياح، تتراوح سرعتها ما بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وقد تتجاوز هذه المعدلات في بعض المناطق، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة كثيفة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تأثير العاصفة الترابية يبدأ في التراجع التدريجي اعتبارًا من نهاية يوم الثلاثاء، مع انخفاض واضح في سرعة الرياح وتحسن مستوى الرؤية الأفقية على أغلب المناطق.

ومن المتوقع أن تنتهي العاصفة بشكل كامل خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالتزامن مع ابتعاد المنخفض الجوي المسئول عن هذه الحالة الجوية، وعودة الأجواء إلى حالة من الاستقرار النسبي.

موعد انتهاء العاصفة الترابية

العاصفة الترابية في هذه المناطق

وتؤثر العاصفة الترابية على عدد كبير من المناطق على مستوى الجمهورية وتشمل:

السواحل الشمالية الغربية

غرب القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة

شمال الصعيد

سيناء

محافظة البحر الأحمر

تعطيل الامتحانات بسبب العاصفة الترابية

لم تصدر أي محافظة حتى الآن أي قرار بشأن تعطيل الامتحانات غدا الأربعاء، بسبب سقوط الأمطار والعاصفة الترابية في معظم محافظات الجمهورية.

انتهاء العاصفة غداً الأربعاء 14 يناير



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات فى الأحوال الجوية، التى أثرت على البلاد اليوم وصاحبها نشاط فى الرياح المثيرة للرمال والأتربة، من المتوقع ان تستمر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه بدءا من غداً الأربعاء سيبدأ التحسن الملحوظ فى الأحوال الجوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، عبر فضائية «الحياة»، إن هناك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية حتى الغد، نتيجة ارتفاع سرعات الرياح، مؤكدة أن هناك فرص لسقوط الأمطار فى المحافظات الداخلية، مثل القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى.

وتابعت أن فرص سقوط الأمطار فى المحافظات الداخلية لن تكون مؤثرة أو غزيرة، مشيرة إلى أن الأمطار المتوسطة والغزيرة تتركز بشكل أساسى على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.