مدير تعليم "جنوب سيناء" تكرم الأطفال المتميزين بمسابقة "دوري لآليء الروضة"

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، فعاليات الاحتفالية التي أقامها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي لتكريم أطفال مرحلة رياض الأطفال على مستوى إدارة طور سيناء التعليمية، المشاركين في الموسم الثاني لمسابقة "دوري لآليء الروضة"، بناءً على توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل الأنشطة الطلابية في جميع المراحل التعليمية.

حضر الاحتفالية أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأبو السعود أبو الفتوح، مدير مركز الموهوبين، وأحمد نشأت، مدير المدرسة الثانوية الفندقية.

وأكدت وفاء رضا أن الأطفال هم بناة مستقبل الوطن، لذا يجب الاهتمام ببناء شخصياتهم من خلال تفعيل الأنشطة التي تنمي قدراتهم في مختلف النواحي، مع التركيز على تنمية مواهبهم، مشددة على ضرورة استخدام استراتيجيات تعليمية تراعي المرحلة العمرية والفروق الفردية، لتشمل جميع حواس الطفل، بما يجعل التعلم باقياً الأثر.

وأشادت بمستوى الأطفال الثقافي والعلمي، وسرعة بديهيتهم وقدرتهم على الثبات والتعاون خلال فقرات المسابقة، مقدمة الشكر لرئيس مركز الموهوبين والعاملين به، وتوجيه رياض الأطفال والمعلمات، وأولياء الأمور على جهودهم المتناسقة لتنمية مواهب الأطفال.

وذكر أبو السعود أبو الفتوح أن المسابقة تضمنت عدة مستويات من الأسئلة تعتمد بدرجة كبيرة على مهارات الاستماع والتذكر والقراءة والكتابة والحساب والملاحظة وسرعة البديهة، مشيراً إلى أن الموسم الثاني يهدف إلى اكتشاف الأطفال الموهوبين في كافة المجالات، بغرض عمل برامج إثرائية للمتميزين داخل المدرسة.

وأوضح أن المسابقة أقيمت على مستوى روضات إدارة طور سيناء التعليمية، وشاركت فيها رياض أطفال المدارس الرسمية للغات، وهي: المروة المتميزة للغات، الأهرام الرسمية لغات، والأمل الرسمية لغات، وفازت على المدارس الرسمية للغات روضة المروة المتميزة.

كما أقيمت المسابقة بين روضات المدارس الحكومية، وفاز فيها بالمركز الأول روضة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، والمركز الثاني روضة علي مبارك، والمركز الثالث روضة الزهور الابتدائية.

وحرصت وفاء رضا على تفقد المركز للتعرف على الخدمات المتنوعة التي يقدمها للطلاب، وأبرز الأعمال التي قام بها خلال الفترة الماضية، وقامت بتكريم مديري المدارس الفائزة في المسابقة، بالإضافة إلى تكريم 16 طفلاً بمعدل أربعة أطفال من كل مدرسة فائزة، احتفاءً وإنجازاتهم.