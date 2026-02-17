قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزينة قد تطفئ فرحتك.. عقوبات صارمة تنتظر سارقي الكهرباء في رمضان
السعودية وقطر تعلنان غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1447 هجريا في السعودية
15 دقيقة سلبية .. الزمالك يهدر هدفين وسيراميكا كليوباترا يرد
إلغاء فارق الأهداف .. قرارات عاجلة في اتحاد الكرة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدير تعليم "جنوب سيناء" تكرم الأطفال المتميزين بمسابقة "دوري لآليء الروضة"

ايمن محمد

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير تعليم جنوب سيناء، فعاليات الاحتفالية التي أقامها المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي لتكريم أطفال مرحلة رياض الأطفال على مستوى إدارة طور سيناء التعليمية، المشاركين في الموسم الثاني لمسابقة "دوري لآليء الروضة"، بناءً على توجيهات   محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل الأنشطة الطلابية في جميع المراحل التعليمية.

حضر الاحتفالية أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأبو السعود أبو الفتوح، مدير مركز الموهوبين، وأحمد نشأت، مدير المدرسة الثانوية الفندقية.

وأكدت وفاء رضا أن الأطفال هم بناة مستقبل الوطن، لذا يجب الاهتمام ببناء شخصياتهم من خلال تفعيل الأنشطة التي تنمي قدراتهم في مختلف النواحي، مع التركيز على تنمية مواهبهم، مشددة على ضرورة استخدام استراتيجيات تعليمية تراعي المرحلة العمرية والفروق الفردية، لتشمل جميع حواس الطفل، بما يجعل التعلم باقياً الأثر.

وأشادت بمستوى الأطفال الثقافي والعلمي، وسرعة بديهيتهم وقدرتهم على الثبات والتعاون خلال فقرات المسابقة، مقدمة الشكر لرئيس مركز الموهوبين والعاملين به، وتوجيه رياض الأطفال والمعلمات، وأولياء الأمور على جهودهم المتناسقة لتنمية مواهب الأطفال.

وذكر أبو السعود أبو الفتوح أن المسابقة تضمنت عدة مستويات من الأسئلة تعتمد بدرجة كبيرة على مهارات الاستماع والتذكر والقراءة والكتابة والحساب والملاحظة وسرعة البديهة، مشيراً إلى أن الموسم الثاني يهدف إلى اكتشاف الأطفال الموهوبين في كافة المجالات، بغرض عمل برامج إثرائية للمتميزين داخل المدرسة.

وأوضح أن المسابقة أقيمت على مستوى روضات إدارة طور سيناء التعليمية، وشاركت فيها رياض أطفال المدارس الرسمية للغات، وهي: المروة المتميزة للغات، الأهرام الرسمية لغات، والأمل الرسمية لغات، وفازت على المدارس الرسمية للغات روضة المروة المتميزة.

كما أقيمت المسابقة بين روضات المدارس الحكومية، وفاز فيها بالمركز الأول روضة رفاعة الطهطاوي الابتدائية، والمركز الثاني روضة علي مبارك، والمركز الثالث روضة الزهور الابتدائية.

وحرصت وفاء رضا على تفقد المركز للتعرف على الخدمات المتنوعة التي يقدمها للطلاب، وأبرز الأعمال التي قام بها خلال الفترة الماضية، وقامت بتكريم مديري المدارس الفائزة في المسابقة، بالإضافة إلى تكريم 16 طفلاً بمعدل أربعة أطفال من كل مدرسة فائزة، احتفاءً وإنجازاتهم.

جنوب سيناء أطفال تكريم تعليم وفاء رضا

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

مجلس الوزراء

تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق غلي تغير مسمى مستشفى الحوض المرصود

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

فوائد الإفطار على التمر باللبن في رمضان.. لن تتوقعها

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

