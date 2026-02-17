20 قرشا.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-2-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

وصعد سعر الدولار بمتوسط 20 قرشا في جميع البنوك العاملة في مصر، وذلك مقابل الجنيه المصري .

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-2-2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الدولار اليوم في بنك الاسكان والتعمير 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 46.97 جنيه للشراء و47.07 جنيه للبيع.