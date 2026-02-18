قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
الصومال أمام مجلس الأمن: العملية الإنسانية في غزة تواجه ضغوطا هائلة
مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله .. وإسرائيل تمتنع عن التمويل
أرسنال يتقدم بهدف في الشوط الأول على وولفرهامبتون بالبريميرليج
فدية الصيام 30 جنيها.. هل تسقط عن غير القادرين ماديًا؟ | الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

على قد الحب يتصدر الترند في الحلقة الأولى.. إشادات واسعة من الجمهور بداية قوية ومشوقة

نيللي كريم
نيللي كريم
تقى الجيزاوي

حقق مسلسل «على قد الحب» صدارة الترند على جوجل ومواقع التواصل عقب عرض حلقته الأولى على شاشة CBC، وسط تفاعل جماهيري واسع وإشادات اعتبرته البداية الأقوى بين الأعمال المعروضة.

وقدمت النجمة نيللي كريم أداء قويا ومؤثرا، نجحت من خلاله في تجسيد مشاعر متباينة بين القوة والرقة، مع حضور طاغى على الشاشة منذ المشهد الأول. كما لاقى الفنان شريف سلامة إشادات كبيرة، حيث أظهر كيمياء واضحة مع نيللي كريم، وقدرة على التعبير بتلقائية  جعلت المشاهد يتفاعل مع تطور العلاقة بين الشخصيتين.

وشهدت الحلقة الأولى إطلاق مريم التي تجسدها نيللي كريم لحفل خاص بمناسبة طرح كوليكشن ذهب جديد من تصميمها، في مشاهد عكست قوة الشخصية وطموحها المهني. وظهرت نيللي كريم بأداء قوي ومؤثر جمع بين الثقة والرومانسية، ما لاقى إشادة كبيرة من الجمهور.

في المقابل، قدم شريف سلامة أداءً لافتًا بشخصية الشيف كريم، خاصة في المشاهد التي جمعته بمريم، والتي اتسمت بخفة الظل والتوتر الرومانسي، لا سيما خلال الموقف الطريف حين ظنت أنه السائق قبل الحفل، ومحاولته وضعها في مقلب لتتأخر، ثم ظهوره في الحفل ومراقبته للأحداث.

كما تألقت مها نصار في دور الشقيقة الداعمة، إلى جانب حضور مميز لكل من صفاء الطوخي وميمي جمال، فيما ظهرت بوسي شلبي ضمن الأحداث مقدمةً لحفل إطلاق المجوهرات.

الحلقة الأولى حملت توقيع المخرج خالد سعيد، الذي قدم رؤية إخراجية لافتة، اعتمدت على إيقاع هادئ مدروس وكادرات أنيقة أبرزت التفاصيل الإنسانية والمشاعر الصادقة، ما انعكس بشكل واضح على جودة الصورة والإحساس العام للعمل.

«على قد الحب» ينتمي إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويبدو أن ثنائية نيللي كريم وشريف سلامة وضعت المسلسل مبكرًا في صدارة المنافسة، مع توقعات بتصاعد الأحداث بشكل أكبر خلال الحلقات المقبلة.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، ويجمع في بطولته كلاً من نيللي كريم وشريف سلامة، ونخبة من النجوم بينهم: مها نصار، أحمد ماجد، صفاء الطوخي، ميمي جمال، محمد أبو داوود، محمود الليثي، محمد علي رزق، أحمد سعيد عبد الغني .

العمل من انتاج S_Prodution سالى والى التى تراهن على الجودة الفنية تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد

مسلسل «على قد الحب» نيللي كريم شريف سلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

ترشيحاتنا

إزالة تعديات

إزالة 10 حالات تعد على مساحة 7 قراريط في كفر الشيخ| صور

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الارثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

محافظ أسيوط يستقبل أسقف الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط للتهنئة بمناسبة توليه منصبه

اداء صلاة الجنازة على المحامية

تشييع جثمان المحامية ضحية أقارب زوجها بمسقط رأسها في سمنود | صور

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد