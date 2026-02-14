استشاري صحة عامة: فيروس الإنفلونزا له مخاطر كبيرة على القلب

كشف الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن فيروس الإنفلونزا له مخاطر كبيرة على القلب، مشيرا إلى أن الإنفلونزا إذا لم يتم علاجه يمكن أن يؤدي للإصابة بالإلتهاب الرئوي، وإصابة القلب.

وقال شريف حتة، خلال لقاء له لفضائية “إكسترا نيوز”، أن الأكثر تأثرا بفيروس الأنفلونزا، الأطفال وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومة يحصلون على أدوية للمناعة، مؤكدا أن فيروس الأنفلونزا A هو الأكثر إنتشارا حول العالم لكثرة تحوراته.

وتابع استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن بعض حالات الإصابة بأمراض القلب نتيجة الإنفلونزا قد تحتاج للتدخل الجراحي