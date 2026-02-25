قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر
بين الحرب والتفاوض.. هل اقتربت الضربة الأمريكية على إيران؟
تأييد براءة التيك توكر لوشا في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة
ستارمر يوجه حكومته بالتوقف عن عرقلة المساعدات ومنع عمل المنظمات الأهلية بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد المواطنين على سيارات البيع المتنقلة لجهاز مستقبل مصر لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة بالغربية

قوافل السلع الرمضانية
قوافل السلع الرمضانية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، استمرار توافد المواطنين على سيارات جهاز مستقبل مصر لبيع الدواجن المتنقلة، التي تقدم منتجات وزن 1100 جرام بسعر 90 جنيهًا، ضمن جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان، الذي يتطلب توفير الغذاء بأسعار عادلة وفي متناول الجميع.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم استقرار الأسواق وضبط الأسعار، مشددًا على استمرار الدفع بالسيارات المتنقلة لتغطية أكبر عدد من المناطق، بما يضمن وصول المنتجات للمواطنين بكل شفافية وانضباط، مع مراعاة احتياجات كل منطقة وتلبية طلبات الأهالي بشكل مباشر.

تحسين خدمات المواطنين 

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة تتابع جميع الأسواق والأنشطة التجارية بشكل مستمر خلال شهر رمضان، مع التركيز على السلع الأساسية والدواجن واللحوم، لضمان توافرها بأسعار مناسبة وحماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ تقديره لجهود جهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية مع الجهاز لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، من خلال التواجد الميداني المستمر للسيارات المتنقلة، وحل أي مشكلات قد تواجههم، بما يعكس أعلى معايير الانضباط والكفاءة.

ردع مخالفين 

واختتم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي تصريحاته بالتأكيد على أن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثل أولوية قصوى خلال شهر رمضان، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة وجهاز مستقبل مصر لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على مدار الساعة، ومتابعة كل خطوة لضمان الاستفادة القصوى ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأهالي، بما يحقق الهدف الأساسي من التوجيهات الرئاسية في خدمة المواطن.

اخبار محافظة الغربية تحسبن خدمات المواطنين بيع اسعار سلع ومنتجات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج

نائبة: مبادرة "أبواب الخير" ترجمة عملية لرؤية الدولة في ترسيخ منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة

اجتماع لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب

نائب يطالب بسحب مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

وكيل موازنة النواب يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية

بالصور

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

في الذكرى الـ١٠٨٦ لتأسيسه.. محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال باليوم السنوي للجامع الأزهر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد