توافد المواطنين على سيارات البيع المتنقلة لجهاز مستقبل مصر لتوفير الدواجن بأسعار مخفضة بالغربية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، استمرار توافد المواطنين على سيارات جهاز مستقبل مصر لبيع الدواجن المتنقلة، التي تقدم منتجات وزن 1100 جرام بسعر 90 جنيهًا، ضمن جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة طوال شهر رمضان، الذي يتطلب توفير الغذاء بأسعار عادلة وفي متناول الجميع.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم استقرار الأسواق وضبط الأسعار، مشددًا على استمرار الدفع بالسيارات المتنقلة لتغطية أكبر عدد من المناطق، بما يضمن وصول المنتجات للمواطنين بكل شفافية وانضباط، مع مراعاة احتياجات كل منطقة وتلبية طلبات الأهالي بشكل مباشر.

تحسين خدمات المواطنين

وأضاف اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن المحافظة تتابع جميع الأسواق والأنشطة التجارية بشكل مستمر خلال شهر رمضان، مع التركيز على السلع الأساسية والدواجن واللحوم، لضمان توافرها بأسعار مناسبة وحماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الشهر الكريم.

وأكد المحافظ تقديره لجهود جهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية مع الجهاز لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، من خلال التواجد الميداني المستمر للسيارات المتنقلة، وحل أي مشكلات قد تواجههم، بما يعكس أعلى معايير الانضباط والكفاءة.

ردع مخالفين

واختتم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي تصريحاته بالتأكيد على أن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثل أولوية قصوى خلال شهر رمضان، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المحافظة وجهاز مستقبل مصر لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على مدار الساعة، ومتابعة كل خطوة لضمان الاستفادة القصوى ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للأهالي، بما يحقق الهدف الأساسي من التوجيهات الرئاسية في خدمة المواطن.