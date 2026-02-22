قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نور الدين يطالب بتكاتف رابطة الأندية مع اتحاد الكرة لإنهاء أزمات التحكيم
مسئول إيراني: محادثات غير مباشرة مع واشنطن في مارس للوصول لاتفاق مؤقت
رئيس جامعة القاهرة يعلن صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتورة وسام نصر عميدًا لكلية الإعلام
حسام موافي يحذر: غياب العرق قد يكون جرس إنذار.. ولا علاج من شاشة التلفزيون
الأرصاد: طقس الغد بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغري بالقاهرة 11 درجة
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
رياضة

قبل الجولة الحاسمة.. عمرو الدرديري يشعل حماس الجماهير البيضاء: الدوري يا زمالك

مباراة
مباراة
يارا أمين

أشعل الإعلامي الرياضي عمرو الدرديري حماس جماهير القلعة البيضاء، بعدما تحدث عن فرص الفريق في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: «الجولة القادمة الأهلي هيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبيراميدز هيلعب مع غزل المحلة في المحلة، والزمالك هيلعب مع زد في استاد القاهرة… أكيد كل المباريات مش سهلة، بس فرصة كبيرة جدًا للزمالك لو حصل تعادل في ماتش الأهلي أو غزل المحلة… الدوري يا زمالك»

 

غيابات الأهلي أمام سموحة

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة سموحة غياب 5 عناصر مؤثرة، يأتي في مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بعدما تعرض الثنائي لإصابات عضلية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى استمرار ابتعادهما عن المشاركة في اللقاءات المحلية والقارية حتى استكمال برنامجهما التأهيلي.

ويغيب المدافع ياسر إبراهيم ولاعب الوسط مروان عطية نتيجة الإيقاف لتراكم الإنذارات، عقب وصول كل منهما إلى الحد المسموح من البطاقات الصفراء.

ويواصل عمرو الجزار الابتعاد عن الفريق بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة، إذ يفضل الجهاز الفني منحه مزيداً من الوقت قبل الدفع به، تجنباً لتجدد الإصابة.

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته السابقة أمام الجونة بهدف دون رد سجله إمام عاشور، ويستعد لمواجهة سموحة خارج أرضه في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين.

عمرو الدرديري القلعة البيضاء الأهلي سموحة الإسكندرية بيراميدز الزمالك

