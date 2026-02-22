قبل الجولة الحاسمة.. عمرو الدرديري يشعل حماس الجماهير البيضاء: الدوري يا زمالك

أشعل الإعلامي الرياضي عمرو الدرديري حماس جماهير القلعة البيضاء، بعدما تحدث عن فرص الفريق في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز.

وكتب الدرديري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: «الجولة القادمة الأهلي هيلعب مع سموحة في الإسكندرية، وبيراميدز هيلعب مع غزل المحلة في المحلة، والزمالك هيلعب مع زد في استاد القاهرة… أكيد كل المباريات مش سهلة، بس فرصة كبيرة جدًا للزمالك لو حصل تعادل في ماتش الأهلي أو غزل المحلة… الدوري يا زمالك»





غيابات الأهلي أمام سموحة

وتشهد قائمة الأهلي لمباراة سموحة غياب 5 عناصر مؤثرة، يأتي في مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بعدما تعرض الثنائي لإصابات عضلية في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى استمرار ابتعادهما عن المشاركة في اللقاءات المحلية والقارية حتى استكمال برنامجهما التأهيلي.

ويغيب المدافع ياسر إبراهيم ولاعب الوسط مروان عطية نتيجة الإيقاف لتراكم الإنذارات، عقب وصول كل منهما إلى الحد المسموح من البطاقات الصفراء.

ويواصل عمرو الجزار الابتعاد عن الفريق بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة، إذ يفضل الجهاز الفني منحه مزيداً من الوقت قبل الدفع به، تجنباً لتجدد الإصابة.

كان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته السابقة أمام الجونة بهدف دون رد سجله إمام عاشور، ويستعد لمواجهة سموحة خارج أرضه في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين.