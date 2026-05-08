محافظ أسيوط يلتقي أعضاء مجلس الشيوخ.. بحث مشكلات المواطنين.. وتعزيز التنسيق المشترك

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة أبرز القضايا والملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين، في إطار تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وذلك بحضور النائب مجدي سليم، والنائب مصطفى الكحيلي، والنائب عادل السكري، والنائب أحمد حسن، والنائب السيد عبدالصبور، والنائب عبدالمعطي أحمد عبدالعاطي، وبحضور معتصم أحمد محمود مدير مكتب الاتصال السياسي بالمحافظة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات الجماهيرية والمشكلات التي تواجه المواطنين بالمراكز والقرى، في القطاعات المختلفة، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ، فضلًا عن مناقشة ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، ودعم فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تحقيق تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين ووضع حلول عملية ومستدامة للتحديات القائمة، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أن التواصل المباشر مع أعضاء المجلس يمثل أحد أهم أدوات رصد المشكلات على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بجهود محافظ أسيوط في متابعة المشروعات ميدانيًا والتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين، مؤكدين استمرار التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض المحافظة.