محافظ أسيوط: إزالة 29 حالة تعدي واسترداد أراضي زراعية ضمن الموجة الـ29 للازالات

إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن إزالة 29 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة، إلى جانب متغيرات مكانية غير قانونية، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ29 لحملات الإزالة، التي انطلقت في 2 مايو الجاري وتستمر حتى 17 يوليو المقبل، في إطار خطة الدولة لاسترداد حقوقها وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة فدان و7 قراريط و13 سهمًا من الأراضي الزراعية، من خلال إزالة 9 حالات تعدي، فضلاً عن تنفيذ إزالة لـ20 حالة متغيرات مكانية على مساحة بلغت نحو 1730 مترًا مربعًا مبانٍ و5 قراريط زراعة، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي استمرارًا لنهج الدولة في حماية الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها دون تهاون.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التعامل الفوري والحاسم مع جميع صور التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، لردع المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، لضمان إزالة التعديات من جذورها ومنع تكرارها، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية بكافة المراكز والأحياء.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وسرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي أقرتها الدولة، تجنبًا للإزالة، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

كما أشار إلى تخصيص الخط الساخن (114) بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات، في إطار تعزيز الرقابة المجتمعية ودعم جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.

