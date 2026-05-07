الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تكثيف الرقابة بالأسواق .. محافظ أسيوط يعلن نتائج حملات التموين وضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك |صور

ضبط سكر تمويني ناقص الوزن و222 كجم أغذية فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بأسيوط
ضبط سكر تمويني ناقص الوزن و222 كجم أغذية فاسدة خلال حملات رقابية مكثفة بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضبط كميات من السلع التموينية المخالفة والأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت عددًا من المراكز، في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين وصحتهم.

وأكد المحافظ أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشددًا على استمرار التصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، وردع المخالفين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأوضح أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بقيادة وكيل الوزارة خالد محمد، تواصل تنفيذ حملات يومية مكثفة بالمراكز والأحياء، بالتنسيق مع مباحث التموين وكافة الأجهزة المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة وسلامة السلع المعروضة بالأسواق.

وفي هذا الإطار، أسفرت إحدى الحملات بمنطقة نزلة عبد اللاه بمركز أسيوط عن ضبط تاجر تمويني بمشروع «جمعيتي» بحوزته 280 كيس سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 65 جرامًا في الكيس الواحد، وذلك خلال حملة برئاسة أحمد سيد أحمد، وبمشاركة عدد من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

كما أسفرت حملة رقابية مكبرة بمركز القوصية، نُفذت بالتنسيق مع إدارة تموين القوصية وهيئة سلامة الغذاء، عن ضبط 222 كيلوجرامًا من الدواجن والأغذية الفاسدة، شملت 165 كجم دواجن غير صالحة، و50 كجم صوصات فاسدة، و7 كجم صلصة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، وعرضها على النيابة العامة.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بكافة القرى والمراكز، مع استمرار التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية، لمتابعة الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات وسلامة الغذاء، حفاظًا على الصحة العامة.

وأشار إلى أن المحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا سرعة التعامل مع أي بلاغات واتخاذ الإجراءات الفورية حياله

