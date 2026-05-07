الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط يصطحب مواطنًا بسيارته لموقع شكواه بقرية بني قرة بالقوصية.. ويحيل رئيس القرية للتحقيق

إيهاب عمر

اصطحب اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أحد أهالي قرية بني قرة التابعة لمركز القوصية داخل سيارته، متجهًا إلى موقع شكواه، وذلك خلال جولة لتفقد أعمال قافلة طبية بالقرية، في استجابة ميدانية سريعة تعكس تفاعلًا مباشرًا مع شكاوى المواطنين.

وكان المواطن قد عرض مشكلة تراكم القمامة ونواتج تطهير ترعة الوليدية أمام منزله، مشيرًا إلى أن أعمال التطهير لم يتبعها رفع المخلفات، ما أدى إلى تضرر الأهالي، وعلى الفور، توجه المحافظ برفقه المواطن إلى الموقع لمعاينة الوضع على الطبيعة والوقوف على حقيقة الشكوى.

وخلال المعاينة، تبين وجود تراكمات كبيرة من نواتج التطهير دون رفعها، إلى جانب تشوينات لمخلفات البناء، فضلًا عن تعديات من بعض المقاهي والباعة الجائلين على حرم الترعة، ما تسبب في تضييق المجرى المائي.

كما رصد المحافظ مع انتشار القمامة بعدد من شوارع القرية، الأمر الذي دفعه لاستدعاء المسئولين المختصين إلى موقع الشكوى فورًا لمتابعة الموقف على أرض الواقع، موجهًا برفع جميع التراكمات والمخلفات بشكل عاجل، وسرعة الانتهاء من رفع نواتج التطهير، إلى جانب إزالة التعديات وإعادة الانضباط لمنظومة النظافة، بما يحقق تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي ضوء ما تم رصده من أوجه قصور، قرر محافظ أسيوط إحالة رئيس قرية بني قرة للتحقيق، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى، والتعامل الحاسم مع أي تقصير، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

