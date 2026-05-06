محافظ أسيوط: ضبط 1.3 طن لحوم غير صالحة وتحرير 19 محضرًا خلال حملات الطب البيطري عل مدار شهر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن مديرية الطب البيطري تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الحيوانية، خلال شهر كامل من العمل الميداني، في إطار خطة الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى كل بيت، مشددًا على أن الرقابة البيطرية تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على سلامة المجتمع، وأن مواجهة المخاطر الغذائية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذت على مدار الشهر تحت إشراف الدكتور جمال سيد مدير عام مديرية الطب البيطري أسفرت عن ضبط نحو 1302.480 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يعادل 1.3 طن تقريبًا، إلى جانب تحرير 19 محضرًا رسميًا للمخالفين، من خلال 9 حملات موسعة استهدفت عددًا من مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار تكثيف الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق.

وأشار إلى أن جهود مديرية الطب البيطري لم تقتصر على الحملات التفتيشية، بل امتدت إلى متابعة وفحص لحوم التوريدات المخصصة للجهات الحكومية، حيث تم الكشف على ما يقارب 14,545.598 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في سياق حرص الدولة على الوقاية من أي مخاطر غذائية محتملة.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود تعكس رؤية متكاملة لتعزيز منظومة الرقابة البيطرية، لا تقتصر على ضبط المخالفات وإعدام الأغذية غير الصالحة، بل تمتد إلى نشر الوعي الصحي وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الأجهزة التنفيذية وأصحاب الأنشطة الغذائية والمواطنين.

وشدد على أن الدولة تولي ملف سلامة الغذاء أهمية قصوى، باعتباره أحد ركائز حماية الصحة العامة، مؤكدًا استمرار الحملات بشكل دوري ومكثف، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، والعمل على بناء منظومة رقابية متكاملة تحقق الأمن الغذائي وتدعم مسارات التنمية المستدامة، انطلاقًا من أن صحة المواطن هي الأساس الحقيقي للتنمية.