أسيوط.. فعاليات ثقافية وفنية لترسيخ قيم العمل والإنتاج والوعي المجتمعي

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الثقافية في نشر الوعي وترسيخ قيم العمل والإنتاج، مشيدًا بما تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من أنشطة تسهم في بناء الإنسان وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع،

وأوضح المحافظ أن مواقع فرع ثقافة أسيوط شهدت تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية المتنوعة احتفالًا بعيد العمال، ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة أسيوط بإدارة خالد خليل، حيث نظم بيت ثقافة أبنوب ندوة بعنوان "الاحتفال بعيد العمال" بمدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية بنين، تحدث خلالها أحمد عبدالباري بالتربية والتعليم بأسيوط عن أهمية العمل ودور العمال في نهضة الأمم ودعم الاقتصاد الوطني، كما أُقيمت أمسية شعرية للشاعر وليد حشمت تضمنت قصائد وطنية نالت إعجاب الطلاب.

وفي بيت ثقافة كودية الإسلام، قدم محمود كامل أخصائي ثقافي محاضرة بعنوان "ترشيد الاستهلاك وآدابه احتفالًا بعيد العمال"، تناول خلالها أهمية الحفاظ على الموارد وربطها بقيم العمل والإنتاج، بينما شهد قصر ثقافة الغنايم محاضرة بعنوان "عيد العمال" حاضرها علي حسن موجه بالتربية والتعليم بأسيوط حول تاريخ الاحتفال بعيد العمال ودورهم في خدمة المجتمع.

كما نظم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ورشة حكي بعنوان "العمل والعمال" نفذتها رندا هيكل، فيما عقدت مكتبة صلاح شريت بريفا محاضرة تثقيفية حاضرها محمود عبد المعز حول قيمة العمل ودور العمال في بناء المجتمع.

وشهد قصر ثقافة أسيوط عرضًا فنيًا لفرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني وبإشراف زينب عصام، تضمن عددًا من الأغاني الوطنية، إلى جانب ورش فنية وحكي للأطفال قدمها الفنان إبراهيم حسين وهبة عبود حول أهمية العمل ودور العمال في المجتمع.

