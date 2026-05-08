علوان يهنئ نادي بترول أسيوط بالصعود للدوري الممتاز ويؤكد: إنجاز رياضي يسعد أبناء المحافظة

هنأ اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، نادي بترول أسيوط بمناسبة صعوده رسميًا إلى الدوري الممتاز، بعد موسم مميز نجح خلاله الفريق في تقديم أداء قوي وروح تنافسية عالية توجت بتحقيق حلم التأهل إلى دوري الأضواء، وسط حالة من الفرحة الكبيرة بين جماهير النادي وأبناء المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا الإنجاز يعكس ما تمتلكه المحافظة من مواهب وكوادر رياضية متميزة قادرة على المنافسة وتحقيق النجاحات، مشيرًا إلى أن صعود بترول أسيوط للدوري الممتاز يمثل إضافة قوية للرياضة الأسيوطية ومصدر فخر لجميع أبناء المحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة إلى مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس عيسى علاق رئيس مجلس إدارة الشركة، والمحاسب إيهاب فايز رئيس مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد عبدالمقصود، واللاعبين والجماهير، مثمنًا ما بذلوه من جهد وإصرار طوال مشوار المنافسات حتى تحقق هذا الإنجاز المستحق.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة، وتحرص على دعم الأندية والأنشطة الرياضية المختلفة، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، وإعداد أجيال قادرة على تمثيل المحافظة بصورة مشرفة في مختلف البطولات والمحافل الرياضية.

وأوضح اللواء محمد علوان أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تواصل جهودها في دعم الأنشطة الرياضية ورعاية المواهب، بما يعزز من مكانة الرياضة داخل المحافظة ويدعم مسيرة الأندية نحو تحقيق المزيد من النجاحات.

ويأتي صعود بترول أسيوط إلى الدوري الممتاز تتويجًا لموسم حافل بالعطاء والنتائج الإيجابية، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة بمحافظة أسيوط، ويمنح جماهير النادي لحظات من الفخر والسعادة انتظرتها طويلًا.