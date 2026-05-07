اتحاد الكرة يهنئ بترول أسيوط بعد العودة إلى الدوري الممتاز

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، على تهنئة نادي بترول أسيوط بمناسبة عودته رسميًا إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، بعد نجاحه في حسم بطاقة التأهل والعودة مجددًا إلى دوري الأضواء.

وأعرب اتحاد الكرة عن تقديره لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة التي بذلت طوال الموسم، والتي توجت بتحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز.

وأكد الاتحاد أن تواجد أندية الصعيد في المسابقات المحلية يمثل إضافة قوية للكرة المصرية، لما تمتلكه من جماهيرية كبيرة وتاريخ مميز يسهم في زيادة قوة المنافسة داخل البطولة.

رسالة تهنئة رسمية من اتحاد الكرة

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي: “يهنئ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، نادي بترول أسيوط ومجلس إدارته وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة عودته إلى الدوري الممتاز”.

تعديل مواعيد الجولة الحاسمة بالدوري

وفي سياق آخر، استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة على تعديل مواعيد مباريات الجولة السابعة من المرحلة الأخيرة لحسم لقب الدوري الممتاز.

وجاء قرار تعديل المواعيد بعد تأهل الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، حيث كان من المقرر إقامة مباريات الجولة يوم 15 مايو، قبل أن يتم ترحيلها لتفادي تعارضها مع مواجهة الزمالك المرتقبة في إياب النهائي الأفريقي.

مواجهات قوية لحسم لقب الدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري في الثامنة مساء يوم الأربعاء 20 مايو الجاري، على ملعب الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي بيراميدز مع سموحة على ملعب الدفاع الجوي، بينما يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على لقب الدوري الممتاز.