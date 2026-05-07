ستاد القاهرة يستضيف بطولة الجمهورية للبوتشيا.. وصراع قوي لحسم لقب الزوجي والفرق قبل كأس العالم

تتجه أنظار عشاق الرياضات البارالمبية يوم السبت المقبل إلى استاد القاهرة الدولي، مع انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للبوتشيا للزوجي والفرق، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات يمثلون مختلف الأندية والهيئات الرياضية، في بطولة مرتقبة تُحدد بطل الجمهورية وتكشف عن ملامح استعدادات المنتخب المصري قبل المشاركة في بطولة كأس العالم بـ كازاخستان خلال شهر يونيو المقبل.

وتقام منافسات البطولة بالصالة المغطاة رقم (4) بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 35 لاعبًا ولاعبة، وسط أجواء تنافسية قوية تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة البوتشيا في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى انتشار اللعبة أو ارتفاع المستوى الفني للاعبين.

وتعد بطولة الجمهورية للزوجي والفرق واحدة من أهم محطات ختام الموسم المحلي، حيث سيتم تحديد بطل الجمهورية بناءً على نتائج المنافسات، على أن يتم تتويج الفريق الفائز وتسليمه درع البطولة بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للبوتشيا، في احتفالية خاصة تقديرًا للجهود المبذولة في تطوير اللعبة ودعم اللاعبين.

وتأتي البطولة استكمالا للنجاح الكبير الذي شهدته منافسات بطولة الجمهورية للفردي، والتي أُقيمت خلال شهر أبريل الماضي، وأسفرت عن ظهور مستويات فنية متميزة ومنافسات قوية بين اللاعبين واللاعبات، الأمر الذي يؤكد اتساع قاعدة الممارسة ونجاح خطط الاتحاد في إعداد جيل جديد قادر على المنافسة محليا ودوليا.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات الزوجي والفرق إثارة كبيرة، في ظل تقارب المستويات الفنية بين الفرق المشاركة، وسعي جميع اللاعبين لحصد اللقب والتتويج بدرع البطولة، خاصة مع أهمية البطولة في تقييم جاهزية العناصر المرشحة لتمثيل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وعقب انتهاء منافسات البطولة، يبدأ المنتخب المصري للبوتشيا استعداداته النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في كازاخستان خلال شهر يونيو المقبل، حيث يسعى المنتخب لتحقيق نتائج قوية ومواصلة الحضور المشرف للرياضة المصرية في المحافل الدولية.