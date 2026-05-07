وسط حضور إعلامي .. التدريب الأخير لمنتخب مصر 2009 قبل المشاركة بأمم أفريقيا بالمغرب

قاد حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 التدريب الأخير للفراعنة الصغار قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكأس العالم نهاية العام الجاري.

وسط حضور لكل وسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من التدريب قبل توجه الفراعنة الناشئين للبطولة القارية.

وانطلق تدريب المنتخب المصري على أحد ملاعب مشروع الهدف بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر مواليد 2009 سيبدأ مشواره بمواجهة إثيوبيا 13 مايو الجاري في المجموعة الأولي التي تضم كذلك منتخبا المغرب وتونس.